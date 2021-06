Libere 2 Baku: uno-due di Perez e Verstappen, Sainz 3. davanti a Leclerc (a muro!), le Mercedes fuori dalla top ten

Verstappen al mattino, Perez al pomeriggio: pista in discesa per la Red Bull a Baku. Sono 101 i millesimi che il messicano infligge al proprio capitano nel secondo turno di prove libere a Baku, al termine del quale la Ferrari è da seconda fila virtuale con Sainz (+0.128) davanti a Leclerc, anche se il monegasco incappa in un "lungo" distruggendo l'ala anteriore contro le barriere. Mercedes lontana e "misteriosa: dodicesimo Hamilton (+1.041), 16esimo Bottas. In evidenza Gasly, Alonso e Giovinazzi, autori rispettivamente del quinto, sesto e settimo tempo dietro a Red Bull e Ferrari.