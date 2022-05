Libere 2 a Barcellona: Leclerc "sfreccia" davanti a Russell e Hamilton; 4. Sainz, 5. Verstappen

DOMINIO ROSSO IN SPAGNA

Il leader della classifica generale chiude imbattuto la prima giornata di prove del sesto appuntamento iridato.

Gli aggiornamenti portati dalla Ferrari a Barcellona funzionano: Charles Leclerc ribadisce nel turno di prove libere del tardo pomeriggio il miglior tempo dell'ora di pranzo ma tra il monegasco ed il compagno di squadra Carlos Sainz (quarto a 320 millesimi) si infilano le Mercedes di George Russell (+0.117) e di Lewis Hamilton (+0.204), che si sono rivelate più prestazionali delle Rosse sul ritmo-gara. Solo quinto Max Verstappen (+0.336) che precede Fernando Alonso, Sergio Perez e Sebastian Vettel. © Getty Images

Ferrari favorita nella caccia alla pole position a Barcellona ma qualcosa da registrare per le Rosse sul passo gara, con un degrado degli pneumatici da... allarme rosso o quasi nella canicola che opprime la conca del Vallès, nel cui fondo il circuit de Catalunya è adagiato. Questo il verdetto della sessione di prove libere che ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna.

Il leader del Mondiale ha primeggiato in entrambi i turni ma - rispetto alla doppietta rossa delle FP1, nel tardo pomeriggio tra Charles e Carlos (Sainz) si sono infilate le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre sembra essersi un po' nascosta la Red Bull: quinto tempo per Max Verstappen, settimo per Sergio Perez, preceduto da un Fernando Alonso per il quale il fattore-casa sembra contare moltoe oprattutto dargli un paio di giri di extra-boost.

Se per la Ferrari il doppio exploit catalano è di buon auspicio nella caccia alla pole (il primo upgrade della F1-75 ha fatto il suo dovere), spetta alla giornata di sabato dare eventualmente ulteriore sostanza al passo avanti che le Frecce d'Argento sembrano aver mosso sulla pista che le vede imbattute (anche in versione "total black") fin dal 2017 e sette volte prime al traguardo negli ultimi otto anni. Senza dimenticare che anche nel venerdì di Miami la coppia "stellata" aveva illuso, per poi rientrare nei ranghi.

© Getty Images

A chiudere la top ten sono Esteban Ocon (che fa un passettino avanti ma non arriva ancora ad incrociare le traiettorie con Alonso) e Mick Schumacher che guadagna doiverse posizioni nonostante la Haas VF22 sia una delle pochissime monoposto prive di particolari aggiornamenti dell'intera corsia box di Barcellona. Performance, quella del tedesco, tra l'altro confermata dal dodicesimo tempo del suo compagno di squadra Kevin Magnussen, alle spalle dell'Alpha Tauri di Pierre Gasly (quattordicesimo Tsunoda).

© Getty Images

Tredicesimo tempo per Lance Stroll al volante di una Aston Martin rivoluzionata e palesemente... ispirata alla Red Bull RB18 (la FIA ha svolto un'inchiesta in proposito ed infine approvato). Lavoro evidentemente ben riuscito, visto che Sebastian Vettel è - come detto - ottavo, ad un secondo e 33 millesimi da Leclerc. Se Aston Martin batte un colpo rispetto al disastroso esordio stagionale (segnali di ripresa si erano però già visti ad Imola e Miami), la prima giornata del weekend di Barcellona regala solo musi lunghi in casa McLaren: Ricciardo solo quindicesimo, Norris fanalino di coda, causa fondo vettura danneggiato da un passaggio nella ghiaia di curva nove ad inizio turno.

Giornata di retrovia anche per Alfa Romeo Sauber: Bottas e Zhou sedicesimo e diciassettesimo, con il finlandese appiedato ad inizio prove (non è una novità, purtroppo per lui). Innesta la retromarcia rispetto a Miami anche la Williams che non va oltre il diciottesimo tempo di Albon ed il diciannovesimo di Latifi.