Libere 1 a Barcellona:  Dominio Bottas: Verstappen ed Hamilton inseguono. Ferrari 5. e 6. con Leclerc e Sainz

Max Verstappen dice... trentatré ma si tratta dei millesimi di ritardo dello sfidante per il titolo nei confronti di Valtteri Bottas che ha messo a segno la miglior performance (1.18.504) nei primi sessanta minuti di prove del Gran Premio di Spagna. Terzo tempo per il leader della classifica Lewis Hamilton (+0.123) davanti al sempre più convincente Lando Norris, staccato di 440 millesimi. Buon avvio di weekend per la Ferrari: quinto tempo per Charles Leclerc (+0.492), sesto per Carlos Sainz, a 516 millesimi da Bottas.