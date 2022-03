Leclerc si coccola la Ferrari: "Macchina costante, possiamo lottare per la vittoria"

FORMULA 1

Il monegasco è soddisfatto della F1-75, ancora qualche dettaglio in più e la stagione può essere più che positiva

Dopo i test di Barcellona in archivio e una prima parte di quelli in Bahrain ben condotta, Charles Leclerc promuove la nuova F1-75 guardando con positività alla stagione che prenderà il via la prossima settimana: "È una macchina costante, siamo andati bene in tutti i giri e avuto pochi problemi. Vuol dire tanto e nulla, partire con un progetto così è importante e ci fa essere fiduciosi. Sulla velocità invece non possiamo ancora esporci". Getty Images

"È diversa e aggressiva rispetto all'anno passato, si salta molto di più e cerchiamo di migliore come possibile nella guida. La frenata è con una macchina pesante, serve riabituarci perché tutti facciamo fatica con qualche chilo in più" ha proseguito il monegasco.

Ad avere aiutato i piloti Ferrari è stato il lavoro al simulatore: "Rispetto al simulatore siamo in linea, tutto è andato molto bene e questo ci ha aiutato molto. Per la settimana prossima dobbiamo lavorare e trovare il limite per la frenata, il pilota che si adatta prima alle nuove macchine avrà la meglio".

Per Leclerc sognare non costa nulla: "Mi piacerebbe battagliare per la vittoria, anche con Sainz. Stiamo lavorando nel modo giusto, abbiamo cambiato tante volte il metodo di lavoro e stiamo raccogliendo i frutti. Dobbiamo concretizzare e tornare a lottare per la vittoria. Nella prima parte della stagione conta l'esperienza del pilota, ma non esiste un pilota stupido in griglia e tutti daranno il massimo. Speriamo di avere la macchina, poi tocca fare la differenza".