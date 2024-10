Leclerc: “Mondiale Costruttori? È possibile, dobbiamo provarci”

A poche ore dalle prime prove libere del Gran Premio del Messico, tornano a parlare i piloti di Formula 1. La Ferrari è concentrata sul Campionato Costruttori, così come Charles Leclerc: “È molto difficile fare previsioni in questa stagione, lo scorso weekend siamo andati alla grande in gara ma abbiamo faticato in qualifica. In Messico teoricamente dovremmo andare bene, ma non voglio sbilanciarmi. Dovrò concentrarmi sulle Libere 2, considerando che le prime non le disputerò. C’è ancora un Campionato Costruttori in cui competere, mancano cinque gare e dobbiamo provarci. Ultimamente siamo stati costanti e abbiamo tirato fuori il massimo dalle nostre prestazioni. Non so se siamo stati i più veloci, decisamente siamo stati i più costanti. Ad Austin siamo stati i migliori e dobbiamo farlo fino alla fine. L’atmosfera nel team è bella, ieri abbiamo fatto una cena tutti insieme e dopo gli Stati Uniti abbiamo festeggiato la doppietta. Siamo molto motivati e sappiamo che il titolo Costruttori è possibile. Speriamo di poter recuperare sulla McLaren".