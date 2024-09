Leclerc: "In qualifica ho sbagliato, oggi non ho rimpianti". Sainz: "Pensiamo alle prossime..."

GRAN PREMIO SINGAPORE

Il clan ferrarista vede il bicchiere mezzo pieno al capolinea di un weekend che nasceva con aspettative ben più alte

© Getty Images "Oggi la nostra strategia di squadra è stata perfetta. Ieri al termine delle qualifiche mi ero espresso male: in realtà ero stato io a fare una qualifica... sbagliata. Non voglio usare altri termini altrimenti mi sanzionano e finisco a fare i lavori socialmente utili con Verstappen. Oggi era una gara da missione-rimonta e direi che ce la siamo cavata bene. È stato un po' complicato all'inizio quando sono andato lungo alla prima staccata dopo il semaforo e poi sono rimasto dietro a Hulkenberg e Alonso. Gran ritmo invece nel finale. Oltre che con una qualifica migliore, forse avremmo potuto fare qualcosa in più nell'eventualità di una Safety Car ma poi non è detto. Da parte mia non ho rimpianti". In un'altra occasione, il quinto posto non avrebbe soddisfatto Charles Leclerc che invece a Singapore sorride ad un piazzamento buono ma non ecezionale, visto il ritmo messo in pista nell'ultimo terzo di gara dal monegasco che - davanti ai microfoni - si cosparge il capo di cenere dopo le dichiarazioni di fine qualifica, ben poco in linea con quelle del Team Principal della Scuderia di Maranello,

Piuttosto sintetico ma chiaro il bilancio di Frederic Vasseur:

"Il bilancio è molto buono, nel finale il passo di Leclerc era all'altezza di quello di Norris. Abbiamo fatto un bel bottino di punti, soprattutto viste le premesse. Diciamo che abbiamo chiuso il weekend in bellezza. Ora c'è un intero mese di pausa e ne approfitteremo per preparare un nuovo aggiornamento per Austin. Però la concorrenza farà lo stesso!"

Da parte sua, Carlos Sainz sorvola in buona sostanza sulla sua gara, riprendendo invece il discorso delle qualifiche e poi guardando avanti, verso i prossimi appuntamenti:

"Il nostro punto debole era e rimane la qualifica e lo abbiamo visto anche qui, in particolare con Leclerc. La nostra finestra di utilizzo degli pneumatici in qualifica è molto piccola. Proveremo a migliorare le cose anche nelle ultime sei gare. Penso che abbiamo sprecato molto nelle ultime due o tre gare, che erano molto favorevoli. Ora vediamo se gli aggiornamenti che abbiamo portato qui si dimostreranno più efficaci su piste più convenzionali come Austin e Mexico City, che potrebbero offrirci qualche opportunità".