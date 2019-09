Leclerc abbraccia Vettel: "Non mi sento il numero uno"

FERRARI

Leclerc sta vivendo un momento d'oro, mentre Vettel è in palese difficoltà. Umori differenti in casa Ferrari alla vigilia del GP di Singapore. Charles, però, sprona Seb a riscattarsi: "Non mi sento il numero uno della squadra. All’interno c’è molto equilibrio, ci sono state situazioni in passato in cui ho aiutato Sebastian e altre in cui è stato Seb ad aiutarmi. Questa è la strada giusta per il team”.

Leclerc viene da due vittorie consecutive: "Sono state giornate frenetiche, ma sono comunque riuscito a trascorrere un po' di tempo a casa, dove è stato bello ripensare a queste ultime due settimane. Poi sono andato a Maranello dove ho incontrato tutti i membri della Scuderia, ed è stata una buona occasione per ringraziarli del contributo che ognuno di loro garantisce ogni giorno".

A Singapore la Ferrari non è favorita: "Potrebbe essere un fine settimana un po' più difficile per noi, rispetto a Monza ci sono più curve e non così tanti rettilinei, quindi lotteremo un di più. Ma tutto è possibile, e faremo di tutto per provare ad essere più avanti possibile”.