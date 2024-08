La Williams scarica Sargeant: a Monza ci sarà Franco Colapinto

© williamsf1.com

L'unico pilota americano di Formula 1, Logan Sargeant, è stato scaricato a metà stagione dalla Williams. Il team britannico ha infatti promosso al suo posto il pilota di Formula 2 Franco Colapinto. Colapinto farà il suo debutto al Gran Premio d'Italia di questa settimana. Sargeant lascia la F1 con un punto in 36 gare da quando è entrato a far parte della Williams per la stagione 2023. Sargeant avrebbe dovuto essere sostituito la prossima stagione da Carlos Sainz Jr. Che farà coppia alla Williams con Alex Albon per il 2025. Colapinto diventa il primo pilota argentino in F1 da Gaston Mazzacane nel 2001.