La Red Bull impressiona Hamilton: "A volte ha più potenza di noi"

Le due vittorie di Verstappen in Austria e in Germania "spaventano" Lewis Hamilton. La Red Bull, motorizzata Honda, è cresciuta molto e anche in Ungheria ha dimostrato nelle libere di essere molto solida: "A volte un'auto è la migliore a seconda dei luoghi – le parole del pilota Mercedes – una vettura non è sempre la più veloce nel corso di tutta la stagione. In Austria la Red Bull aveva il pacchetto migliore. Ha funzionato bene con le temperature e tutto il resto. Anche rispetto a noi ed alla Ferrari è stata la vettura migliore".







































































































































































L'inglese è quasi stupito della velocità delle lattine volanti: "“Penso che andranno bene a Singapore e quando arriveremo in luoghi con rettilinei più lunghi, come Monza, quest’anno potrebbe anche essere diverso. Ora hanno una nuova power unit, non hanno più una potenza inferiore alla nostra. In alcuni posti hanno anzi più potenza di noi. Quindi sarà interessante vedere come andranno in quelle gare. Ciò che la gente deve ricordare è che si tratta di una squadra che ha già vinto campionati. Hanno sempre avuto un’ottima macchina. Hanno Adrian Newey, che è uno dei migliori designer che ci sia nello sport”.