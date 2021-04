La F1 sbarcherà a Miami nel 2022

UFFICIALE

Annunciato un nuovo GP in Florida: contratto decennale

Adesso è ufficiale: la Formula 1 sbarcherà a Miami a partita dal 2022. L'annuncio è stato dato nel giorno del GP di Imola con un comunicato reso noto dagli organizzatori del circus. “La F1 è lieta di annunciare il GP di Miami all’Hard Rock Stadium ai Miami Gardens. La Florida sarà presente nel calendario 2022 dopo aver sottoscritto un contratto decennale“, la nota di Liberty Media. L'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins, sarà il quartier generale della pista.

"Gli Stati Uniti sono per noi un mercato in crescita chiave e siamo incoraggiati dalla nostra crescente presenza in Usa, che sarà ulteriormente supportata da questa entusiasmante seconda gara. Lavoreremo a stretto contatto con il team dell'Hard Rock Stadium e della FIA per garantire che il circuito offra gare emozionanti, ma lasci anche un contributo positivo e duraturo alle persone della comunità locale", ha detto il Ceo della F1, Stefano Domenicali.

Si tratta di un tracciato di 5,41 chilometri con 19 curve e tre rettilinei, con una velocità massima di oltre trecento km/h. Sulla carta una pista che dovrebbe favorire i sorpassi, garantendo spettacolo e sicurezz aal tempo stesso.

Miami si aggiunge alle dieci località statunitensi che in passato hanno ospitato almeno un GP di F1. Si tratta di Riveside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis e Austin, quest'ultimo ancora in calendario.