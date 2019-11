La F1 diventa verde: entro il 2030 zero emissioni di carbonio

L'ANNUNCIO

Linea verde per la Formula 1: il circus ha presentato il progetto ambizioso contro l'inquinamento ambientale. L'obiettivo di Liberty Media è quello di avere una F1 senza emissioni di CO2 entro il 2030. Uno sviluppo importante grazie al motore ibrido che attualmente è il propulsore più efficiente al mondo: "È un problema globale che cerchiamo di risolvere con l'innovazione", ha detto il presidente Chase Carey.

Gare a zero impatto ambientale: una sfida anche per dare un futuro all'azienda automobilistica. "In 70 anni di storia la tecnologia della Formula 1 è stata utile a centinaia di milioni di auto in strada oggi", ha continuato il CEO di Libery Media.

L'obiettivo è anche quello di avere GP ecosostenibili entro il 2025.