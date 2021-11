Il DS Ferrari Mekies: "Concentrati sulla McLaren, Red Bull e Mercedes fuori dalla nostra portata"

GP MESSICO F.1

A Città del Messico la Scuderia di Maranello tenta l'operazione-sorpasso sui diretti rivali nel Mondiale Costruttori.

di

STEFANO GATTI

Quinto ed ottavo al termine del primo turno, quinto e settimo al termine della seconda, in entrambi i casi con Carlos Sainz più veloce di Charles Leclerc e la chance - piuttosto realistica - di poter chiudere il gap di re soli punti e mezzo dalla McLaren nel Mondiale Costruttori (254 punti a 250,5). La Ferrari inizia con il piede giusto il weekend messicano ma limitatamente alla sfida con la diretta rivale. Il podio del quintultimo appuntamento iridato è invece piuttosto lontano.

Il quadro di fine giornata lo dipinge il direttore sportivo Laurent Mekies:

"Il nostro obiettivo è quello di essere i migliori... degli altri. Teniamo gli occhi puntati sulla McLaren. Senza dimenticare che al venerdì ogni squadra svolge il proprio programma, il quadro completo lo possiamo avere solo dopo il terzo turno di prove libere del sabato e poi ovviamente in qualifica. Comunque sia, Mercedes e Red Bull sono destinate a restare fuori dalla nostra portata".

Per il DS di Maranello, che in Messico ed in Brasile fa... le veci di Mattia Binotto, la quintultima tappa del Mondiale propone un doppio focus: il confronto con la McLaren per il terzo posto tra i Costruttori (mai così ravvicinato) che dura fin dal via del Mondiale e la necessità di tenere sotto controllo l'intensità della sfida interna tra Sainz e Leclerc. L'errore in avvio di prove libere uno ha costretto il monegasco a rinunciare a buona parte del turno e quindi ad inseguire le performances del compagno di squadra spagnolo che lo ha battuto anche nel secondo turno e - soprattutto - alla sua prima stagione a Maranello, lo bracca nella classifica piloti, staccato di soli cinque punti e mezzo. Una sfida destinata a salire d'intensità negli ultimi cinque GP stagionali e che i vertici di Maranello (e lo stesso Mekies tra Mexico City e San Paolo del Brasile) devono riuscire ad incanalare nel migliore dei modi, per trarne appunto il massimo (dei punti) nella importantissima corsa al terzo posto Costruttori.