Hamilton saluta la Mercedes: "Pronto a dare tutto per la Ferrari"

Lewis Hamilton ha chiuso la sua lunga e gloriosa carriera alla Mercedes e si appresta ad abbracciare la Ferrari per provare a scrivere un'altra pagina di storia in Formula 1. "Ora desidero la pausa, anche perché questa sarà la pausa più breve che io abbia mai avuto da anni a questa parte con l'allenamento e la preparazione per l'anno prossimo ci sarà una curva di apprendimento molto ripida dato che sarò in un nuovo ambiente e con una nuova macchina, e io voglio davvero dare tutto, assolutamente tutto. Sono enormemente emozionato e non vedo l'ora d'incontrare tutto il team", ha detto l'inglese a Sky.