GP Qatar: Verstappen vince davanti a Leclerc, Piastri, Russell e Gasly

Ripartenza al giro 40/57: Norris attacca Verstappen ma l'olandese tiene duro, Leclerc resiste a Piastri. Perez in testacoda e ritirato, Hulkenberg lo imita e finisce nella ghiaia. terza Safety Car! Norris sotto inchiesta: come segnalato via radio da... Verstappen, Lando non avrebbe rallentato a sufficienza con la bandiera gialla esposta (o meglio le luci gialle accese). Ripartenza al giro 42/57 per il rush finale. Leclerc attacca Norris, poi deve difendersi da Piastri. Penalità dieci secondi stop and go ai box per Norris! Lando rientra al giro 46 e tona in gara in quindicesima e ultima posizione. Verstappen guida su Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso e Zhou in zona punti! Poi Albon e Magnussen anche loro a punti. Il danese passa il pilota Williams a sette giri dalla fine. Drive through anche per Hamilton (eccesso di velocità ai box). Sir Lewis finisce dietro a Norris. Verstappen vince davanti a Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso e Zhou.