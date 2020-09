GP Italia: Hamilton mette nel mirino la pole, Leclerc e Vettel risalgono... la corrente

Lewis Hamilton sale in cattedra nel secondo turno di prove libere staccando di 262 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo tempo per Lando Norris con la McLaren. Conferma dell'Alpha Tauri: quarto tempo con Pierre Gasly (davanti a Max Verstappen), settimo con Daniil Kvyat. Charles Leclerc nono con la migliore delle Ferrari. Il monegasco è nono a 1.311 da Hamilton. Dodicesimo tempo per Sebastian Vettel (+1.541) con l'altra SF1000.