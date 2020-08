GP Belgio, paura per Giovinazzi: Alfa a muro, Russell riesce ad evitarlo

GP BELGIO

Attimi di paura a Spa-Francorchamps nel corso dell'11° giro di gara. Antonio Giovinazzi, pilota dell'Alfa Romeo Racing, è andato a sbattere violentemente contro il muro quando alle sue spalle stava arrivando la Williams di George Russell. Il pilota britannico, freddo e lucido, è riuscito ad evitare il peggio sterzando a sinistra e andando ad impattare contro il muro dopo aver colpito uno pneumatico della monposto dell'italiano. Entrambi sono usciti illesi dall'incidente. Paura per Giovinazzi, Alfa distrutta ufficio-stampa

Con ancora negli occhi le immagini dell'incidente che lo scorso anno costo la vita al pilota francese Anthoine Hubert, le immagini dei detriti in pista a Spa hanno sin da subito preoccupato tutti. Un problema alla curva 14 per Giovinazzi che, dopo aver perso il controllo della sua Alfa, è andato ad impattare contro le protezioni alla sua destra. La monoposto motorizzata Ferrari ha avuto la peggio, poi alle spalle è arrivata la Williams di Russell che è stato freddo a sterzare sulla sinistra riuscendo ad evitare l'impatto con la 99 di Giovinazzi, ma non con la gomma dell'Alfa Romeo che rotolava in pista.

Entrambi i piloti, dopo che la direzione ha esposto la bandiera gialla e ha fatto scendere in pista la Safety Car, hanno lasciato le rispettive monoposto sulle proprie gambe e senza apparenti problemi.