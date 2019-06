F1 Francia: Hamilton davanti a Bottas, Mercedes subito padrone

21/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Dopo le polemiche del Canada, e in attesa del colloquio tra commissari e Ferrari sulla base del diritto di revisione , il Mondiale è ripartito da Le Castellet e, manco a dirlo, lo ha fatto nel segno della Mercedes. Il leader del campionato ha ottenuto il miglior tempo della mattinata, al termine di una sessione abbastanza anomala, corsa su una pista piuttosto scivolosa e conlcusa con riferimenti cronometrici più alti rispetto a quelli del 2018. Le Frecce d'Argento hanno comunque dominato, facendo il vuoto sui diretti rivali e mettendo in mostra la consueta efficienza.



Leclerc è stato l'unico a tenere il ritmo, chiudendo con un distacco di tre decimi e rifilandone quasi sette al vicino di box. Per le Rosse (e per Vettel in particolare) è stata in realtà una mattinata di esperimenti: i piloti hanno fatto prove comparative con il nuovo pacchetto aerodinamico portato al Paul Ricard, che comprende anche un'ala anteriore leggermente modificata e un fondo evoluto. Nel finale hanno anche loro tentato una vera e propria simulazione di qualifica con le soft, accorciando sui rivali, ma accusando anche grossi problemi di graining alle gomme anteriori.



Poco brillanti anche le performance delle Red Bull: Verstappen ha ottenuto il 4° crono, ma a quasi nove decimi dalla vetta, mentre il padrone di casa Gasly è scivolato addirittura a + 1''353 (6° tempo). Entrambi, per altro, sono stati autori di qualche escursione fuori pista, assaggiando più volte i famigerati dissuasori "ipnotici" del Paul Ricard.



Hanno confermato l'ottimo momento di forma le McLaren di Norris e Sainz, che hanno chiuso rispettivamente al 7° (+ 1''372) e 8° posto (+ 1''523), tenendosi dietro la Renault di Ricciardo (+ 1''802) e la Toro Rosso di Albon (+ 2''066), che ha completato la top 10 di mattinata. Ancora in difficoltà le Alfa Romeo: 16° tempo per Raikkonen (+ 2''784), 17° per Giovinazzi, che ha chiuso con un ritardo addirittura oltre i 3 seondi (+ 3''364).