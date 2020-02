Ferrari, Vettel: "Fantastica la SF1000, non vedo l'ora di guidarla"

IL TEDESCO

Sebastian Vettel si gode la sua nuova monoposto: "Ci sono tante ore di lavoro dietro questa macchina - ha detto il tedesco durante la presentazione della nuova Ferrari SF1000 - Mi piace già moltissimo. È fantastica anche dal punto di vista estetico, sembra ancora più rossa! Noi naturalmente l'avevamo già vista e si notano un po' le differenze rispetto al 2019, soprattutto nel posteriore, che è più stretto. A Maranello hanno fatto un lavoro enorme, perché non è facile trovare soluzioni per migliorarsi a questi livelli. Non vedo l'ora di saltare in macchina perché guidarla è molto meglio che vederla da fuori...Previsioni? Impossibile, il lavoro fatto lo percepiremo scendendo in pista. Ora dobbiamo aspettare per capire a che punto siamo".

Seb, in Ferrari ormai dal 2015, si è concesso anche qualche battuta in italiano: "Io mi sento anche un po’ italiano, sono molto legato al cibo italiano ma mi piace tanto la gente, la cultura e soprattutto ho tanta passione per la Ferrari, per le macchine rosse. Penso che la Ferrari sia una grande parte della storia d’Italia, o almeno è quello che io percepisco".