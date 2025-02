Ferrari in pista a Barcellona: Hamilton e Leclerc piloti e... modelli

Passaggio in studio per Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, prima di mettersi al volante della Ferrari (la recentissima SF-24 questa volta) nei test Pirelli di Barcellona, hanno "affrontato" una sessione fotografica posando con il Team Kit 2025 da pista. Non le tute da gara ma l'abbigliamento "corporate" per i fine settimana di gara e per le occasioni ufficiali. Sbrigata l'incombenza e smessi i panni da modelli, il monegasco e il suo nuovo compagno di squadra sir Lewis sono impegnati martedì 4 e mercoledì 5 febbraio nei test di gomme di Barcellona, dove i "nostri" avevano già girato la scorsa settimana, in una tre giorni che aveva visto Hamilton alle prese con il suo primo fuoriprogramma in rosso che - causa danni alla SF-23 - aveva impedito al monegasco di scendere in pista nella giornata finale.