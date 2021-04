Ferrari, Elkann: "Il talento dei nostri giovani ha portato energia positiva"

FERRARI

Il presidente e ceo del Cavallino rampante all'assemblea degli azionisti: "Le nostre ambizioni nello sport automobilistico stanno crescendo"

John Elkann guarda con fiducia al futuro della Ferrari nel mondo delle competizioni: "Stiamo intensificando le nostre ambizioni nello sport automobilistico e non solo in Formula Uno, dove la nostra formazione di giovani eccezionalmente talentuosi ha già portato una nuova, grande e positiva energia al team", ha detto il presidente e Ceo del Cavallino rampante nel corso dell'assemblea degli azionisti. Getty Images

Non solo la soddisfazione per gli straordinari progressi dei ragazzi della Ferrari Driver Academy (Leclerc e Schumacher su tutti), dunque, ma anche per i progetti extra Formula 1, come quello che porterà il team di Maranello a competere per l'assoluto nella 24 Ore di Le Mans nel 2023, come non accadeva da 50 anni, schierando una Hypercar in grado di competere con Porsche e Toyota per la conquista del Mondiale Endurance: "A febbraio abbiamo annunciato il nostro ritorno a Le Mans nel 2023, una gara in cui si sono giocati tanti grandi capitoli nella nostra storia delle corse automobilistiche - ha sottolineato Elkann -. Questo ci offre un'altra opportunità per competere ai massimi livelli, testando i confini della tecnologia in pista e poi trasferendo le nostre conoscenze all'ineguagliabile pedigree e all'esperienza di guida di una nuova generazione di auto da strada Ferrari".