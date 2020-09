Ferrari e Ferrari, brindisi con le bollicine per il 1000° GP della Rossa

L'EVENTO

Un'occasione speciale merita un evento speciale ed è così che due eccellenze italiane si sono incontrate a Palazzo Vecchio (Firenze) per festeggiare i 1000 Gran Premi della Ferrari in Formula Uno: l'evento è stato accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trentodoc. Un'omonimia che funziona anche come simbolo dell'italianità, su quattro ruote come dentro ai calici.

Per la prima volta nella sua storia l’Autodromo del Mugello ospita una gara valida il Mondiale di F1 e questa coincidenza, assieme all’importante traguardo della Scuderia Ferrari, ha creato l’occasione giusta per celebrare in grande stile a Firenze: Cena di Gala nella Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio con le bollicine Ferrari Trentodoc all'accoglienza degli all’evento.