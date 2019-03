Ferrari, Camilleri: "Abbiamo capito cosa non andava. Vogliamo scoprire il valore di Mick Schumacher"

29/03/2019

In Bahrain per il GP di Formula 1 è arrivato anche Louis Carey Camilleri. L'amministratore delegato della Ferrari vuole il riscatto: "Abbiamo capito più o meno tutto su cosa sia successo in Australia. Siamo sereni e speriamo di fare meglio". All'interno del team si pensa positivo: "Nel passato c'era troppa pressione, ora dobbiamo lavorare con armonia, tutti insieme e con trasparenza. Questa è la ricetta per vincere perché gli altri sono forti. Ora vogliamo vincere insieme e perdere insieme".



Passata la gara ci sarà il debutto di Mick Schumacher sulla Ferrari: "Vogliamo capire il suo potenziale, ha dimostrato di essere forte e gli stiamo dando una grande opportunità. Lui fa parte della nostra famiglia fin da quando è nato. Ora facciamo un passo alla volta".



Sul regolamento futuro della F1: "Più semplice? È un'esagerazione, stiamo discutendo e ci sono cose molte complicate".