F1, Verstappen prima di Austin: "Mercedes? Non sono preoccupato". Hamilton: "Sei gare decisive"

FORMULA 1

L'olandese della Red Bull, alla vigilia del Gp delle Americhe, crede nei miglioramenti del suo team. Il campione del Mondo in carica: "Ragioniamo un weekend alla volta". Leclerc: "Voglio superare Sainz"

Con il Gp delle Americhe, inizia un ciclo di sei gare decisivo per l'assegnazione del Mondiale 2021 di Formula 1. Questa l'idea di Lewis Hamilton alla vigilia di Austin: "Può succedere di tutto, ragioniamo un weekend alla volta". Verstappen, invece, non è preoccupato: "La Mercedes? Miglioreremo anche noi". In casa Ferrari, Leclerc punta sulla competizione interna per fare bene: "Voglio superare sia la McLaren che Sainz". Getty Images

Con il Gp delle Americhe inizia un minicampionato di sei gare decisive per l'assegnazione del Mondiale 2021 di Formula 1. Questo, in sostanza, il pensiero di Lewis Hamilton nella conferenza stampa alla vigilia di Austin: "Sarà fondamentale vincerle tutte - dice il britannico della Mercedes - e massimizzare i nostri punti. Ci sono momenti in cui possiamo battere la Red Bull, che però può andare più forte in Messico: in questi sei weekend può succedere di tutto, il nostro obiettivo è affrontarli pensando ad uno alla volta e dando tutto quello che abbiamo". Il britannico della Mercedes, poi, parla del suo rapporto con il rivale per il titolo: "Io e Verstappen comunichiamo poco, altri piloti parlano di più. L'anno scorso appena ci salutavamo, quest'anno è lo stesso: le cose non sono cambiate".

L'olandese della Red Bull, dall'altra parte, non guarda troppo ai miglioramenti della Mercedes: "Non sono preoccupato - dice il 24enne, primo in classifica piloti a +6 su Hamilton - perché so che possiamo fare passi in avanti anche noi, bisogna sicuramente fare di più rispetto alla Turchia. La prestazione, anche se ci siamo ripresi il primo posto nel Mondiale, non è stata ottima. Qui in America capiremo di più dopo le prime libere, anche se al simulatore sembravamo messi bene: la pista è molto diversa".

In casa Ferrari, invece, si punta alla competizione interna per migliorare e cercare il podio nella classifica costruttori: non a caso, Charles Leclerc mette nel mirino proprio Sainz, avanti soltanto di mezzo punto. "Battere Carlos è sempre importante - dice il monegasco del Cavallino Rampante - sta facendo bene con il nostro team e questa sfida ci stimola a fare meglio: sarà un bel duello da vedere. Meglio superare lui o la McLaren? Entrambi. Gli ultimi aggiornamenti alla macchina ci fanno ben sperare, il pacchetto va nella direzione giusta anche se questo tracciato non è molto adatto a noi". Più pessimista, invece, Carlos Sainz: "Il circuito mi piace, è uno dei miei preferiti di questa stagione, oltre che uno dei più moderni. Sarà molto simile a quello in Turchia, ma qui non saremo molto competitivi: sarà un po' come tornare indietro. Con le McLaren sarà una sfida dura, speriamo di restare vicini".