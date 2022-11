F1, Verstappen: "In Brasile voglio la quindicesima vittoria"

F1 BRASILE

Il campione del Mondo non si nasconde alla vigilia di Interlagos e ribadisce le sue perplessità sulla Sprint Race: "Sembra non si gareggi davvero"

© Getty Images Penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen, già campione, non vuole però accontentarsi e punterà al massimo in Brasile: "Voglio la quindicesima vittoria, è una pista adatta alle caratteristiche della nostra macchina quindi voglio provarci". Ad Interlagos torna la Sprint Race, un format che non convince al massimo l'olandese della Red Bull: "Ci sono pochi punti in palio e non sembra che gareggi davvero".

Penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: in Brasile, Max Verstappen cercherà l'ennesimo successo. Questo l'obiettivo, che il campione del Mondo in carica ribadisce nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Sono entusiasta e cercherò di vincere la mia quindicesima gara - dice l'olandese - le possibilità ci sono viste le caratteristiche della nostra macchina".

Il detentore del titolo proverà a farlo su una pista dove ha già trionfato nel 2019: "Si tratta di una pista fantastica, non ci sono tante curve ma la pendenza, l'atmosfera, la storia e la passione dei fan che si respira la rendono incredibile. Vincere nel 2019 è stata una grande sensazione, ma in generale è sempre così quando sali sul podio".

Ad Interlagos tornerà la Sprint Race, una novità che non convince il pilota della Red Bull: "Non sono un grandissimo fan di questo format perché sembra non si corra davvero, devi fare bene alcune cose ma sai che non puoi rischiare. Ci sono dei punti in palio, ma non tanti come nella gara principale. Non sono previsti pit stop e le gomme ti bastano per tutta la gara, non si vedono tantissimi sorpassi per cui per me non è così divertente".

"Ma mi piace che ci sia solo una prova e poi si vada subito in qualifica - specifica Verstappen - credo sia sufficiente per trovare il passo anche se devi indovinare l'assetto: questo mi piace, ma sento sempre che quando affronti una Sprint Race non rischi e preferisci restare al sicuro".