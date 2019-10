F1, ufficiale il calendario 2020: arrivano Olanda e Vietnam, a Monza il 6 settembre

La FIA ha diffuso il calendario di Formula 1 per la stagione 2020, che era già stato pubblicato ad agosto ed era in attesa di conferma ufficiale. Per la prima volta nella storia ci saranno 22 gare, con il ritorno del GP d'Olanda, a Zandvoort, e con la novità assoluta del Vietnam. Le tappe fondamentali: 19 febbraio via alla 6 giorni di test invernali sul circuito di Montmelò, 15 marzo prima gara dell'anno a Melbourne, 6 settembre GP d'Italia a Monza, 29 novembre GP conclusivo ad Abu Dhabi.

Il circuito olandese, così come quello vietnamita, è ancora in attesa di omologazione in quanto soggetto a lavori di ammodernamento (non vi si corre addirittura dal 1985), ma a questo punto sembra scongiurato il rischio di una cancellazione, dopo che alcune voci avevano parlato di un possibile blocco per cause ambientaliste. Per quanto riguarda i test, si terranno come di consueto in due sessioni da tre giorni: la prima dal 19 al 21 febbraio, la seconda dal 26 al 28, come sempre sulla pista di Barcellona.

La FIA, contestualmente, ha annunciato che in occasione del Consiglio Mondiale si è anche discusso di alcune modifiche al regolamento sportivo per la prossima stagione. Non è stato specificato di cosa si tratti (nelle scorse settimane si era parlato della possibile introduzione di alcune mini-race al sabato, al posto delle qualifiche), si sa però che le proposte verranno sottoposte a una votazione online da parte degli stessi membri del Consiglio. Il 31 ottobre, invece, sarà pubblicato il regolamento 2021, che prevede l'introduzione di importanti novità tecniche e finanziarie, oltreché sportive.

IL CALENDARIO 2020