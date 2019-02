F1, test di Barcellona: Vettel domina la prima giornata

18/02/2019

È un po' come il primo giorno di scuola. Qualche nome nuovo, molte facce conosciute, e la voglia di riprendere il cammino. È chiaro che sul circuito barcellonese di Montmelò non si faccia ancora sul serio, ma il primo giorno di test di Formula 1 lascia intravedere una Ferrari protagonista. Sebastian Vettel stampa il miglior tempo con 1’18”161. Al primo Gran Premio della stagione, in programma il 17 marzo a Melbourne, in Australia, manca un mese e, per i piloti, diventa fondamentale riuscire a trovare quanto prima il giusto feeling con la propria monoposto. Si spiegano anche così i 169 giri di Vettel, nettamente il pilota che macina più chilometri nel day 1. Per il Cavallino, candidato numero uno a spezzare l'egemonia di una Mercedes che ha vinto tutto negli ultimi cinque anni, l'obiettivo è quello di tornare capoclasse. È stato un inverno di decisioni e riflessioni importanti, fuori e dentro la pista. Al posto di Kimi Raikkonen, al fianco di Vettel, ci sarà Charles Leclerc, mentre Mattia Binotto è il nuovo Team Principal al posto di Maurizio Arrivabene.



La Ferrari può dirsi soddisfatta della giornata di prove, non solo per il miglior tempo del tedesco, ma anche per il buon passo-gara e le positive risposte dei team motorizzati dalla scuderia di Maranello: infatti, la Haas di Romain Grosjean è terza (a 0”998), mentre l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen chiude quinta (a 1”301 dall'ex compagno di squadra). Nella top-5 anche la McLaren di Carlos Sainz Jr. (che accusa 0”403 di ritardo da Vettel) e la Red Bull di Max Verstappen, quarto a 1”265). Un po' in ombra la Mercedes, che non realizza grandi tempi: Valtteri Bottas e il campione del mondo Lewis Hamilton chiudono rispettivamente ottavo e nono, a poco meno di due secondi da Vettel. È ancora presto per trarne giudizi e previsioni future, ma ci si aspettava di più dalla scuderia anglo-tedesca. In difficoltà Daniel Ricciardo, appena passato alla Renault: undicesimo e peggior tempo di giornata, dietro anche al compagno di squadra Nico Hulkenberg. In totale, hanno provato undici piloti e nove scuderie: l'unica che non ha girato è stata la Williams. Il glorioso costruttore è in grave ritardo nella realizzazione della FW42. Robert Kubica e George Russell non potranno scendere in pista neanche domani. Ogni classe ha il suo ritardatario, ma in Formula 1 perdere anche due giorni di prove può compromettere un'intera stagione.