F1, svelata la Ferrari di Vettel e Leclerc: si chiama SF90

15/02/2019

Con la presentazione della nuova monoposto, la SF90 , è inziata ufficialmente la stagione 2019 della Ferrari . Una presentazione in grande stile per la vettura che è colorata di un rosso un pochino più scuro rispetto al passato ed è opaca. Scompare, invece, il bianco per lasciare spazio al nero con lo sponsor Mission Winnow. Nessuna rivoluzione tecnica, ma solo l'evoluzione della SF71H. Vettel: "È bellissima, mi batte il cuore".

11:18 CHIUDE JOHN ELKANN: "IL MEGLIO DELL'ITALIA" Il presidente della Ferrari chiude: "Buongiorno a tutti, sono lieto di essere qui accanto alla SF90 che non solo è una vettura bellissima ma anche molto competitiva. Cosa significa #EssereFerrari? È qualcosa di speciale, unico, una storia iniziata grazie alla tenacia di Enzo Ferrari. Spinto dalla passione per le corse ha fondato la Scuderia. La Ferrari deve spingere verso il futuro, #EssereFerrari significa essere una squadra, Mattia lo sa molto bene avendo lavorato qui a Maranello per 25 anni. Il senso di #EssereFerrari è l’orgoglio di una squadra che riesce a racchiudere tutto un Paese e rappresenta il meglio dell'Italia, di un cuore rosso Ferrari, per noi l’affetto dei Tifosi sarà fondamentale, perché sta per iniziare una stagione importante e un decennio che ci porterà al Centenario. Essendo una squadra mi sembrava bello che tutti noi avessero questo cappellino come simbolo di #EssereFerrari". 11:16 LECLERC: "UN SOGNO CHE SI AVVERÀ" Il monegasco: "Ho sempre sognato di guidare la Ferrari e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Lavorare con Vettel è una grande opportunità perché è un campione. Lavoreremo insieme e sarà una stagione stupefacente: arriveremo al successo". 11:14 VETTEL: "C'È MOLTO ENTUSIASMO" Il tedesco: "Il cuore mi batte forte e non vedo l'ora di guidarla. È la prima volta che la vedo e sono emozionato. Con Leclerc mi trovo molto bene: io sono il pilota esperto e lui è giovane, ma è già un pilota di razza. MI piacerà lavorare con Binotto".

11:06 PRESENTE ANCHE MICK SCHUMACHER

Presente tutta la Ferrari Driver Academy.



11:00 TOCCA A BINOTTO

Il nuovo team principal: "È una giornata speciale e sono orgoglioso di fare parte della Ferrari. Io guardo sempre avanti, faccio il mio lavoro al meglio. #essereFerrari è qualcosa di unico, è passione, è determinazione, è integrità, è coraggio, è competizione, è eccellenza. Credo che da parte nostra è un orgoglio e un dovere. Aspetto con ansia i test di Barcellona, non siamo ancora pronti al 100%, ma manca poco e c'è molto entusiasmo. Nel 2018 non abbiamo raggiunto il Mondiale, ma è stato un anno positivo: mi ricordo le grandi vittorie in Australia, Austria e a Silverstone. Efficienza, potenza e squadra: così descrivo il 2019".



10:48 PARLA CAMILLERI: "VETTEL È DEVOTO AL 100%"

Prende la parole l'ad di Ferrari Camilleri: "Voglio ringraziare tutti i presenti per essere qui in questo evento speciale. La nuova vettura è il frutto di enormi sforzi profusi da tutti all'interno della Scuderia. Oggi festeggiamo il nostro 90.esimo anniversario dalla fondazione: siamo ancora e guidati dal pensiero di Enzo Ferrari. Siamo consapevoli della gravosa resposnabilità che pesa su di noi in virtù di una storia gloriosa. Abbiamo questa responsabilità che accettiamo con piacere e siamo fiduciosi. Non è facile accettare la sconfitta della scorsa stagione, ma guardiamo avanti ambiziosi. Voglio ricordare Maurizio Arrivabene e Kimi Raikkonen: ora inizia un nuovo percorso con il nostro leader Binotto. Lavora da tanti anni in Ferrari e conosce tutto della Scuderia: è un uomo di squadra, ha talento e lascerà il segno. Sarà un grande leader e la Ferrari raggiungerà grandi traguardi con lui. I piloti sono molto competitivi: Vettel è devoto al 100% alla Ferrari e ha ancora fame di vittorie. Accanto a lui c'è Leclerc che ha grande talento ed è veloce e maturo: gli aspetta un futuro radioso. Loro sono la punta dell'iceberg, ma sotto di loro c'è una squadra fortissima. Ora voglio ringraziare tutti i nostri tifosi: la loro fedeltà è una fonte d'ispirazione e ci spinge a fare sempre meglio".



10:45 INIZIA LA PRESENTAZIONE

Leclerc e Vettel seduti al fianco di John Elkann.



10:38 SUL WEB CIRCOLA LA PRIMA FOTO

Mancano pochissimi minuti all'inizio della presentazione, ma sul web stanno già circolando le prime immagini della nuova vettura. Fake o realtà?





#F1 La prima immagine della nuova Ferrari 2019 pic.twitter.com/4OA8GabLsB — LiveGP.it (@LiveGPit) 15 febbraio 2019