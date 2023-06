F1 Spagna, Leclerc parte dalla pit lane: Ferrari cambia elementi power unit e retrotreno

gp spagna

Il monegasco, eliminato già in Q1 sabato, partirà dalla corsi box dopo alcuni cambi sulla sua SF-23

© Getty Images Charles Leclerc partirà dalla pit lane nel GP di Spagna a Barcellona. Il monegasco, che sarebbe dovuto essere 19° al via dopo una qualifica da dimenticare, sarà invece nella corsia box dopo che Ferrari ha deciso di mettere mano alla sua SF-23. Diversi gli elementi cambiati in regime di parco chiuso, dalla power unit al retrotreno, con la Rossa del numero 16 di Maranello che quindi sarà costretta alla rimonta dal fondo sul tracciato di Montmelò.

La decisione di mettere mano alla SF-23 del monegasco è arrivata dopo la qualifica nera, con l'eliminazione in Q1 e il pilota che aveva segnalato non pochi problemi alla sua monoposto. Una Ferrari diversa rispetto alle sessioni di libere, aveva detto, parole che hanno fatto suonare il campanello d'allarme al team di Maranello che è corso ai ripari.

Jock Clear, ingegnere Ferrari, ha ammesso però che la qualifica da ultima fila sono la "sfortunata opportunità per guardare molte cose", con la SF-23 che è stata quindi controllata per sostituire alcune parti per "assicurarci che non ci sia nulla di spiacevole". I cambi alla monoposto di Leclerc, emerge, sono stati dunque fatti per dare nuova fiducia al monegasco nella speranza di risalire la classifica fino alla zona punti.