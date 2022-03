F1, paura per Mick Schumacher: brutto incidente in qualifica

F1 ARABIA

Impatto violento contro le barriere in curva 11, la Haas viaggiava a oltre 200 km/h. Per lui niente gara: "Ma sto bene"

Un brutto incidente ha coinvolto Mick Schumacher nel corso della Q2 del GP d'Arabia Saudita a Jeddah. Pesante impatto con il muro tra la curva 11 e 12 per il pilota Haas che è andato a finire contro le barriere mentre stava viaggiando ad oltre 200 km/h. Fatale, nella dinamica dell'incidente, il tocco sul cordolo che ha fatto alzare la VF-22 che è diventata ingovernabile. Dopo alcuni momenti di apprensione, con Schumi jr rimasto in auto immobile, l'intervento dell'auto medica ha fatto tirare un sospiro di sollievo dando notizia che il pilota era cosciente. Schumi jr, che paura: gran botto in qualifica ipp

La stessa Haas, tramite un tweet, ha dato i primi aggiornamenti sullo stato di salute del pilota: "Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall'auto e attualmente in viaggio verso il centro medico. Fisicamente è in buone condizioni, ma verrà trasportato in elicottero in ospedale per un check up precauzionale". Anche Gunther Steiner, team principal della squadra americana, ha subito rassicurato tutti: "Sta bene, è cosciente, non ha ferite esterne. Parla, si muove, è stato portato in ospedale per dei controlli, ma sta bene, ha chiamato la mamma e ci ha parlato. Aspettiamo gli esami, la cosa più importante è che sta bene".

Alla fine, però, è arrivata la decisione di non farlo correre per precauzione. In gara, così, ci sarà una sola Haas, quella di Magnussen, che ha ottenuto il decimo tempo.

MICK: "STO BENE, TORNEREMO PIU' FORTI"

"Ciao a tutti, volevo solo farvi sapere che sto bene. Grazie per i vostri gentili messaggi. La macchina era fantastica, torneremo più forti", ha scritto Mick una volta lasciato l'ospedale.