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Ferrari, Hamilton: "Sono nel team più iconico al mondo"

Il sette volte campione del mondo non nasconde le emozioni alla vigilia del Gp d’Italia: “Sono nel team più iconico e migliore al mondo”

03 Set 2026 - 14:10
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La Formula 1 torna nuovamente in Italia per il Gp di Monza, con gli occhi puntati sul leader del campionato Kimi Antonelli e sulle due Ferrari. In conferenza stampa Lewis Hamilton, terzo in classifica nel mondiale piloti, si è detto molto emozionato in vista del weekend: “È ancora una sensazione nuova per me, nonostante sia già il secondo anno. Ma è un’emozione fantastica essere qui con il team più iconico e migliore al mondo”.

Sulla livrea speciale per il Gp di casa, dedicata a Micheal Schumacher, ammette Hamilton: “Non ho ancora visto la livrea. Avremo le 7 stelle ed è bello, perché anche io le ho e quindi le sento anche mie. L’anno scorso abbiamo celebrato Niki Lauda, che per me era un amico. Io sono cresciuto con le vecchie musiche che si usavano per la partenza della Formula 1, e quello mi entusiasmava. Era bellissimo vedere Micheal Schumacher sulla rossa, anche ai videogiochi usavo sempre lui. È stato un grandissimo leader e io ho avuto il privilegio di correre mentre lui era ancora in pista”.

Dopo il quarto posto in Olanda, alle spalle di Lando Norris e delle due Mercedes, Hamilton vuole tornare sul podio, e chissà, magari anche vincere. Per l’occasione Ferrari ha portato un nuovo aggiornamento alla power unit, che il pilota inglese ha commentato così: “Speriamo che aiuti, tutto può aiutare. In tutte le gare abbiamo perso molto in rettilineo, ma posso dire di essere orgoglioso del lavoro che vedo quando torno in fabbrica. Mi sembra un nuovo inizio, vedo una concentrazione diversa e c’è un obiettivo chiaro. Ancora non abbiamo colmato tutto il divario, ma vedere ogni weekend qualcosa di nuovo mi entusiasma, perché dimostra quanto stiamo spingendo”. 

“Io non c’ero quando c’era Micheal, ma si racconta molto di quanto abbia dato una svolta al team. Credo sia anche compito del pilota lavorare al fianco della squadra per migliorare, e quando arrivi dall’esterno capisci subito le differenze di approccio. Un po’ tutti i team hanno le stesse regole, ma tutti lavorano in modo differente, e questo è fenomenale. Io ho spinto per avere diversi cambiamenti sulla vettura, e ho lavorato molto per convincerli a cambiare. Ho cercato di alzare il livello, e sono grato per le cose che Vasseur ha permesso succedessero”, ha aggiunto il sette volte campione del mondo parlando dei cambiamenti che ha provato a portare all’interno del team dal suo arrivo.

Hamilton si è presentato a Monza con una fantastica Ferrari F40, la macchina dei suoi sogni. Il pilota ha ammesso: “La cercavo da tanto tempo e ne volevo una con una storia, già con dei chilometri. Io ne volevo una il più autentica possibile e mi sono imbattuto in questa che è stata usata per 69 chilometri e poi è rimasta parcheggiata. Io poi volevo anche guidarla, perché se non ricordo male, mai nessun pilota Ferrari è arrivato a un Gp con queste macchine. Quando l’ho portata a controllare era perfetta, e il motore aveva il numero 44, non ci volevo credere. Arrivare qua con l’F40 è una vera opportunità per evidenziare la storia della Ferrari nella sua gara”.

L’obiettivo è chiaramente raggiungere Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Su di lui e su un suo possibile futuro in Ferrari Hamilton ammette: “Tutto è possibile. Tanti piloti potrebbero arrivare in Ferrari nel futuro, e gli italiani fanno il tifo per la Rossa. Toto non lo lascerà andare via molto presto. Sta facendo un lavoro straordinario con un grande team al suo fianco, oltre a Bono che io conosco benissimo”. 

L’azzurro partirà indietro a Monza per il cambio della power unit, ma il sette volte campione del mondo non ha dubbi: “Se guardiamo le prestazioni ci sono tre top team, e poi gli altri molto distanziati. Anche partendo indietro, con la potenza del loro motore, potrà recuperare molte posizioni e credo sia per questo motivo che hanno scelto di scontare qui la penalità”.

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