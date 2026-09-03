Ferrari, Hamilton: "Sono nel team più iconico al mondo"

Sulla livrea speciale per il Gp di casa, dedicata a Micheal Schumacher, ammette Hamilton: “Non ho ancora visto la livrea. Avremo le 7 stelle ed è bello, perché anche io le ho e quindi le sento anche mie. L’anno scorso abbiamo celebrato Niki Lauda, che per me era un amico. Io sono cresciuto con le vecchie musiche che si usavano per la partenza della Formula 1, e quello mi entusiasmava. Era bellissimo vedere Micheal Schumacher sulla rossa, anche ai videogiochi usavo sempre lui. È stato un grandissimo leader e io ho avuto il privilegio di correre mentre lui era ancora in pista”.