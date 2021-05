Verstappen: "Gara fantastica". Norris: "Un podio da sogno"

I PROTAGONISTI

Il successo di Monte Carlo consente al pilota Red Bull di diventare il nuovo leader del mondiale

Un successo da vero leader del mondiale per Max Verstappen, che torna a vincere ad un mese dall'ultimo trionfo a Imola. Per l'olandese, che ha regalato anche la leadership nel campionato costruttori a Red Bull, si è detto entusiasta: "Vincere qui è speciale, è la prima volta ed è stata una gara fantastica. Non puoi mai sapere come sarà la gara, gli altri si sono fermati prima e mi hanno reso la vita più semplice". Monaco, è capolavoro Verstappen Getty Images

"E' un Gran Premio che vuoi sempre vincere, quando ci riesci sei orgoglioso. Ma guardo avanti, la stagione è ancora lunga" ha detto Verstappen.

Estasi anche per Lando Norris, terzo sul podio: "Non so cosa dire, non mi aspettavo il podio oggi. E' un sogno essere sul podio qui, è un qualcosa di speciale e ho avuto anche fortuna. Ho guidato bene, il weekend è stato molto forte e ringrazio il team. Qui è speciale, voglio godermi questo momento".

Grande deluso del weekend Lewis Hamilton che ha chiuso solo settimo perdendo la leadership del Mondiale: "Noi oggi non abbiamo fatto un buon lavoro, la prossima volta dovremo fare meglio perché con possiamo esprimerci a questo livello in altri weekend se si calcola la nostra esperienza. Dobbiamo lavorare su quanto accaduto perché non si può più ripetere, abbiamo ancora tanta strada da fare. Gasly davanti a noi? La squadra non lo ha sottovalutato. Sapevamo che sarebbe potuto succedere. Non siamo però riusciti ad evitarlo".