F1 Messico, Verstappen: "Incredibile battere le Ferrari"

Max Verstappen si gode la pole conquistata in Messico, la seconda in carriera dopo quella dell'Hungaroring: "Riuscire a prevalere sulle Ferrari è stato incredibile. Sappiamo che nelle ultime gare erano sempre stati velocissimi in rettilineo e reagire così, prenderci la pole qui, è qualcosa per cui devo davvero ringraziare il team. Ha continuato a spingere, portando dei nuovi pezzi per la macchina e oggi abbiamo dimostrato di essere molto veloci. Se ci credevo? Ci si spera sempre. Cerchi sempre di trovare il giusto bilanciamento in macchina e nel Q3 abbiamo messo insieme tutto. Rispetto all’anno scorso sarà diverso perché partirò primo e non secondo, ma comunque darò tutto. Abbiamo una buona macchina da gara e anche se dovesse succedere qualcosa e perdessimo la prima posizione avremmo comunque le nostre chances di vittoria".

L'olandese non ha parlato del controverso finale in cui è sembrato non rispettare le bandiere gialle per l'incidente di Bottas, ma sulla questione è intervenuto il team principal della Red Bull, Chris Horner, che ha difeso il suo pilota: "Non c'era nessun segnale di bandiere gialle sul cruscotto di Max - ha detto - Ha finito il giro perché non c'era e la stessa cosa ha fatto Hamilton".

Ammette i limiti della sua macchina invece Lewis Hamilton, che non centra una pole ormai da prima della pausa estiva, anche se è a un passo dal laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera: "Partire davanti a tutti qui oggi era veramente impossibile - ha detto il pilota Mercedes - È dura tenere il passo degli altri e lo sapevamo arrivando qui in Messico. Io penso di aver tirato fuori tutto dalla macchina e so di poter fare una bella gara domenica. La chiave sarà salvaguardare le gomme e abbiamo visto come le Red Bull vadano forti nei long run...".