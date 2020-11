F1, Liuzzi in ospedale per Covid-19

Anche Vitantonio Liuzzi sta facendo i conti con il Covid-19. L'ex pilota di Formula 1 è stato infatti ricoverato per diversi giorni all'ospedale di Chieti e sottoposto a ventilazione assistita, dopo una diagnosi di polmonite bilaterale da Sars-Cov-2. Lo ha rivelato su Instagram la moglie Francesca Caldarelli, anche lei positiva, rassicurando tutti sulle sue condizioni: "Sono stati giorni di paura - ha scritto - Un incubo. Per 5 giorni solo tante preghiere perché il farmaco potesse fare effetto e perché la situazione non degenerasse. Ora è a casa con noi. Un incubo che sta facendo tanti danni. Oggi però ringrazio Dio perché la luce e il sole sono tornati in questa casa. Ora solo tempo per noi".