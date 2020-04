F1, Leclerc: "Vincere a Monza il giorno più bello della mia vita"

FORMULA 1

In una chat live sul profilo Instagram della Formula 1, Charles Leclerc ha ricordato la straordinaria vittoria a Monza nel 2019, la prima per la Ferrari dal 2010. “E' stato senza dubbio il giorno più bello della mia vita - ha raccontato il pilota monegasco - E' stato molto, molto speciale - così tante persone che tifano per una squadra - e una squadra così speciale, che è la Ferrari. Mai avuto così tanta pressione in vita mia".

Il fenomeno monegasco ricorda ogni dettaglio di quell'indimenticabile giornata. "Alla fine vincere questa gara è stata folle. Quando ero sul podio c'erano centinaia di migliaia di persone e il 99% di loro vestiva di rosso ... e hanno iniziato a cantare l'inno nazionale. È stato un momento molto speciale".

Mai avvertita così tanta pressione. “Il fine settimana inizia il lunedì, domenica la gara, con molte attività. Martedì o mercoledì eravamo a Milano, c'erano così tante persone. Potevi davvero sentire che l'intero Paese, l'intera Italia era con te e dietro la Ferrari in generale, e potevi sentire che volevano assolutamente che tu vincessi".

Sul duello con le Mercedes. "La gara, domenica, è stata pazza. o avuto Valtteri [Bottas] a meno di un secondo dietro di me per l'intera gara e poi Lewis [Hamilton] è arrivato verso la fine e ha iniziato anche lui a mettermi pressione. È stato molto difficile rimanere concentrati e ho potuto vedere i tifare italiani tifare nelle tribune; Stavo cercando di sforzarmi a non guardare i tifsi sulle tribune e continuare a guardare la pista. Quando finalmente ho vinto è stato un sollievo, è stata una sensazione davvero speciale."

Alla fine la confessione. "Quante volte l'ho rivista? Due, una in inglese e una in italiano. Ovviamente mi dà ancora i brividi ogni volta che vedo la fine della gara, ed è sempre molto speciale riguardarla".