F1, la Mercedes 2020 si svela a San Valentino

La Mecedes svelerà il prossimo 14 febbraio la nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale di F1. Lo ha annunciato la stessa scuderia con un video e un post su Twitter: "Non stiamo dicendo di cancellare i tuoi piani per San Valentino, ma probabilmente dovresti cancellare i tuoi piani per San Valentino...". Non ci sarà alcuna presentazione, ma solo un test iniziale sul circuito di Silverstone.