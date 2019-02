F1, la Haas arriva "prima": look nero e oro stile... Lotus

07/02/2019

La Haas ha dato il via ufficialmente alla stagion 2019 di Formula 1. Il team statunitense, infatti, ha svelato per primo la nuova monoposto per il prossimo Mondiale. La VF-19, che sarà guidata da Romain Grosjean e Kevin Magnussen, colpisce per il colore: dal bianco-grigio si è passati al nero con dettagli in oro per volere dello sponsor Rich Energy. Una colorazione che ricorda quella storica della Lotus e poi riutilizzata dalla Renault qualche stagione fare.