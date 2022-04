F1: Imola verso il sold out, il comune svela la locandina disegnata da Drudi

Imola si prepara per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di F1, in programma dal 22 al 24 aprile. L'attesa è forte per un doppio ritorno: il pubblico in presenza, verso un tutto esaurito e la Ferrari di nuovo in testa alla classifica. Il primo appuntamento europeo del Mondiale segna l'avvio dell'accordo quadriennale tra i partner del Gp e F1 che porta a Imola la gara fino al 2025.