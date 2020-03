F1: i piloti si consolano con gli Esports, ma i risultati scarseggiano...

Con la Formula 1 ferma almeno fino a maggio a causa della pandemia di coronavirus, anche i piloti professionisti hanno cercato metodi alternativi per tenere allenati i riflessi. Lando Norris e Max Verstappen sono scesi in pista virtualmente in due differenti competizioni online, ma per entrambi i risultati non sono stati brillantissimi: il pilota della McLaren ha chiuso al 6° posto nella gara sul circuito di Melbourne organizzata da Veloce Esports, dopo una penalità in qualifica, mentre quello della Red Bull è stato protagonista di un incidente al via e ha chiuso 11° nella sfida All-Star Esports Battle del portale The Race.