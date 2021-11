F1, Hamilton fa retromarcia su Bottas: "Continuiamo a spingere fratello!"

Lewis Hamilton fa retromarcia dopo le critiche al compagno di team Valtteri Bottas per la partenza del GP del Messico, che aveva favorito il rivale in campionato Max Verstappen: "Abbiamo tutti brutte giornate, viviamo e impariamo - le parole di Hamilton sulle pagine social della Mercedes -. Ieri ho detto che Valtteri ha lasciato la porta aperta e naturalmente la gente è saltata a criticare. Siamo una squadra, vinciamo e perdiamo come squadra. Non c'è una sola persona responsabile della vittoria o della sconfitta, lo facciamo insieme nel bene o nel male. Puoi essere in grado di batterci, ma non sarai in grado di spezzarci. Alla prossima Valtteri, continuiamo a spingere fratello!".

Getty Images