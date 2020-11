F1, Hamilton: "Useremo questi tre Gp come test". Vettel: "Difficile un altro podio"

FORMULA 1

Nonostante il settimo Mondiale di Formula 1 conquistato in Turchia, Lewis Hamilton non sottovaluterà gli ultimi 3 Gp del 2020. "Useremo questi weekend come test in vista del 2021", ha dichiarato il britannico della Mercedes in conferenza stampa, alla vigilia della prima delle due prove in Bahrain. Per Sebastian Vettel, invece, la Ferrari avrà poche possibilità di replicare il terzo posto di Istanbul: "Sarà difficile ottenere un altro podio".

Mancano solo tre prove alla fine del Mondiale 2020 di Formula 1. Un campionato che ha già emesso il verdetto più importante: Lewis Hamilton, in Turchia, ha conquistato il suo settimo titolo iridato, risultato che gli ha consentito di eguagliare Michael Schumacher. Un risultato incredibile che, però, il britannico non ha ancora metabolizzato, stando alle parole rilasciate nella conferenza stampa alla vigilia della prima delle due prove previste in Bahrain: "Dopo la vittoria di Istanbul ho spento tutto", ha dichiarato il campione del Mondo. "Non ho ancora realizzato a pieno di aver vinto, probabilmente perché ci sono altri Gp da correre e siamo concentrati sul lavoro". Un messaggio chiaro: il 2020 di Lewis Hamilton non è ancora terminato: "Nelle prossime tre gare ci sarà una pressione diversa, è vero, ma useremo questi weekend come test per il prossimo anno, anche se non sperimenteremo troppo", ha annunciato il britannico.

Dopo la fine del sogno Mondiale, è invece tempo di bilanci per Valtteri Bottas, che analizza la sua stagione: "Ci sono ancora tre gare, quindi è difficile avere un'idea definitiva, bisogna prima chiudere nel migliore dei modi. Il campionato è perso, e questo è un dato di fatto, ma continuerò a spingere e, se guardo indietro, vedo che ci sono un sacco di momenti positivi. Sono migliorato, anche se non abbastanza per vincere il Mondiale. Questo mi dà speranza e motivazione: non vedo l'ora inizi la prossima stagione".

Con i due titoli già conquistati, resta poco da assegnare, come il terzo posto nella classifica costruttori. Questo l'obiettivo della Ferrari, stando alle parole di Charles Leclerc: "Chiaramente puntiamo al podio, ma realisticamente dico che sarà molto, molto difficile. Avremo bisogno di tre weekend perfetti, quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi e vedere se riusciremo a farcela o no. Non dipenderà solo da quanto lavoreremo bene, ma anche dal piazzamento dei nostri rivali nei prossimi tre Gp. Siamo competitivi ma penso che in passato la Ferrari lo sia sempre stata qui, quindi spero di vivere un buon weekend, a cominciare da domani".

Per sorpassare Renault, McLaren e Racing Point, però, la Ferrari avrà bisogno risultati importanti come il podio conquistato da Sebastian Vettel in Turchia. Obiettivo complicato, secondo il tedesco: "Sarà difficile lottare di nuovo per il podio, ma la gara di Sakhir è sempre difficile da prevedere, può succedere di tutto". Il quattro volte campione del Mondo, che si appresta a lasciare il Cavallino Rampante, rivolge anche uno sguardo alla nuova stagione: "Il 2021? Forse saremo il primo sport a ripartire dopo la pausa invernale, anche se probabilmente potrò guidare l'Aston Martin soltanto in un unico test prima del prossimo Mondiale".