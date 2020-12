F1, Grosjean rinuncia ad Abu Dhabi: "Rischio troppo grande"

Romain Grosjean ha deciso di tornare a casa in Svizzera per continuare le cure mediche per le ustioni subite nell'incidente al Gran Premio del Bahrain dello scorso fine settimana. Il pilota francese salterà così l'ultimo Gp della stagione in programma ad Abu Dhabi, in quella che sarebbe stata per Grosjean l'ultima gara di F1 con la Haas. Grosjean ha sperato di competere ad Abu Dhabi: si è allenato in palestra dopo aver lasciato l'ospedale ma era chiaro che non fosse pronto visto per via anche delle ustioni alle mani. "Non potrò fare la mia ultima gara ad Abu Dhabi e stare con la squadra lì. Abbiamo provato il più possibile con il medico per recuperare e riparare la mia mano, ma il rischio di correre è troppo grande per la mia guarigione e la mia salute. E' stata quindi presa la decisione di non correre, una delle più difficili della mia vita, ma ovviamente è una delle più sagge. Mi mancherà la squadra, ma la sosterrò come sempre", ha dichiarato.