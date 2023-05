F1, GP Miami: Russell sorprende in libere 1 davanti a Hamilton e Leclerc

GP MIAMI

Doppietta Mercedes nella prima sessione di libere a Miami, con Russell e Hamilton che precedono Leclerc

© Getty Images È di George Russell il miglior tempo della prima sessione di libere del GP di Miami. Il pilota britannico della Mercedes chiude la finestra di prove sul circuito cittadino in Florida in 1:30.125 precedendo di due decimi il compagno di box Lewis Hamilton e di 324 millesimi la SF-23 di Charles Leclerc. Buona prestazione delle Rosse, con Sainz che chiude col quinto tempo alle spalle di Verstappen, con l'olandese che si è fatto beffare nel finale dall'exploit delle Frecce d'argento.

Una prima sessione di libere, quella di Miami, che sorprende tutti nel finale, con una zampata piazzata da entrambe le Mercedes che spodestano Max Verstappen nella classifica dei tempi della sessione. Frecce d'argento capaci di un exploit nei tempi sfruttando il cambio programma della Red Bull che nei minuti finali si è concentrata più sul passo gara. Una sessione, va detto, che è stata scombussolata per la bandiera rosa provocata a 25' dalla fine da Hulkenberg che con la sua Haas è andata a muro provocando l'interruzione di 10' che ha forse rovinato i piani di Verstappen.

Ne approfitta quindi George Russell che sul suolo americano ferma il cronometro a 1:30.125 precedendo il compagno di box Lewis Hamilton. Una buona prestazione per i due britannici che riescono a piazzarsi davanti alla Ferrari di Leclerc che per buoni tratti di sessione ha fatto vedere una SF-23 diversa e migliorata con gli aggiornamenti arrivati proprio in Florida. Una fase di studio importante quella del monegasco che spera di ripetere le gesta di Baku anche a Miami, con Sainz che si augura di trovare un posto nelle zone alte della griglia. Spagnolo che chiude col quinto tempo a cinque decimi di ritardo da Russell, ma capace di balzare in avanti nel finale dopo alcuni giri interlocutori.

I delusi, come detto, sono in casa Red Bull, con Verstappen che chiude quarto e Perez addirittura fuori dalla top 11. Il vincitore bis di Baku, infatti, non va oltre l'11° tempo, preceduto da Gasly, Alonso, Stroll, Hulkenberg e Ocon.

Sessione da rivedere anche per le Alfa Romeo, con Bottas che chiude col 14° tempo dietro a Piastri e Magnussen e davanti ad Albon e Norris che lo dividono dal compagno di box Zhou.