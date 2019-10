F1 Giappone, Leclerc: "Qui non siamo al livello delle Mercedes"

Charles Leclerc ammette che l'avvio del weekend di Suzuka non è stato dei migliori per lui e per la Ferrari, troppo lontana da Mercedes al termine dei primi due turni di libere: "Onestamente non so cosa ci sia mancato -ha detto il monegasco - Sicuramente sono mancato un po' io di guida, posso ancora migliorare in alcuni punti, ma è chiaro che non siamo al livello di Mercedes e anche Red Bull è sembrata molto forte. Il bilanciamento della macchina non è male, ma sembra che soffriamo parecchio di mancanza di grip. Il passo? Siamo lontani dalle Mercedes, questo è chiaro, ma per quanto mi riguarda non era male. Spero che le condizioni della qualifica siano un po' particolari, magari con un po' di pioggia o di umido...potrebbe darci una mano".