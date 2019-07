F1 Germania, Vettel guida l'uno-due Ferrari nelle Libere 1

di

DANIELE PEZZINI

Sebastian Vettel è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP di Germania, undicesima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha girato in 1'14''013 con gomma soft, tenendosi dietro l'altra Ferrari di Leclerc (+ 0''255). Terzo crono per la Mercedes del leader iridato Hamilton (+ 0''302), che però ha ottenuto il risultato con gomma media, così come ha fatto Bottas ( 5° a + 0''647). Quarta e sesta le Red Bull di Verstappen e Gasly. La F1 a casa di Vettel Getty Images

Parte con indicazioni positive il weekend tedesco della Rossa. Vettel ha provato subito a mettersi alle spalle l'incubo vissuto sull'asfalto di Hockenheim nel 2018, quando l'incidente alla curva 13 gli costò la gara e, di fatto, anche il Mondiale. Il padrone di casa ha stampato un tempo già interessante, riuscendo a tenere a bada il compagno di team che, nelle ultime uscite, gli aveva dato non pochi grattacapi. Seb ha ben impressionato anche nella breve simulazione di passo gara, vero cruccio della Ferrari in questa tormentata stagione. Le altissime temperature hanno sicuramente dato una mano alle due SF90, ma l'arrivo della pioggia e del freddo (previsto sia per sabato sia per domenica) non può certo lasciare sereno il box del team di Maranello.

Sereno, senza dubbio, è il clima in casa Mercedes, che in questo weekend festeggia i 125 anni di motorsport con una livrea speciale: Hamilton si è dovuto accontentare della terza piazza, ma il distacco di soli tre decimi, nonostante la mescola di svantaggio, può fargli dormire sonni tranquilli. Un po' meno lineare la sessione di Bottas, che insegue il compagno a - 39 in classifica, ha beccato 6 decimi e mezzo da Leclerc e ha anche sfiorato il clamoroso botto contro le barriere nei secondi finali, proprio nel punto in cui chiuse la sua corsa Seb un anno fa.

Il finlandese è finito a sandwich tra le due Red Bull: Verstappen ha tenuto il passo dei migliori chiudendo a + 0''317 con gomma soft, mentre Gasly, a parità di mescola col compagno, ha accusato 8 decimi esatti di ritardo dalla vetta. In top 10 anche Sainz con la prima delle McLaren (+ 1''049), seguito un po' a sorpresa dalla Haas di Grosjean e dalla Racing Point di Stroll. Decimo tempo per Ricciardo con la prima delle Renault. Inizio di weekend decisamente in salita per le Alfa Romeo, con Raikkonen e Giovinazzi che hanno chiuso col 17° e 18° tempo (rispettivamente + 1''940 e + 2''369), davanti solo alle Williams.

