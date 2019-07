F1 Germania, Hamilton: "Speriamo arrivi il freddo, le gomme soffrono"

Lewis Hamilton non nasconde qualche grattacapo dopo i primi due turni di prove libere del GP di Germania e fa capire chiaramente che il clima torrido di Hockenheim è statto il problema principale per lui e la sua Mercedes: "Non è stato il giorno più semplice per quanto riguarda le temperature, ma a parte questo è filato tutto piuttosto liscio. A queste gomme non piace il troppo caldo, abbiamo dovuto fare dei giri di lancio piuttosto lenti e non duravano molto. Tutto sta nel riuscire a tenerle nella giusta finestra di utilizzo. Si surriscaldavano in continuazione e questo è stato il problema principale oggi, ma ovviamente siamo tutti sulla stessa barca. Speriamo che il tempo non sia così per tutto il fine settimana. Se farà più freddo e rimarrà asciutto, le cose cambieranno parecchio da quanto visto oggi - le gomme ci verranno di nuovo incontro e tutti saranno più veloci e a proprio agio in pista".

Gli fa eco Valtteri Bottas: "Oggi faceva davvero caldissimo. Non ricordo l'ultima volta che ho guidato in queste condizioni - ha detto il finlandese - Ma ovviamente questo vale per tutti. È stata una giornata difficile per i piloti, per le macchine e per le gomme. Abbiamo visto tantissimo surriscaldamento, specialmente nel terzo settore. Abbiamo fatto qualche progresso nel raffreddamento della vettura, con il pacchetto che avevamo in Austria qui avrebbo sofferto molto di più, ma con gli aggiornamenti portati abbiamo potuto fare dei buoni long run. Il meteo comunque cambierà molto tra sabato e domenica, con temperature più basse e qualche chance di pioggia. Dovremo essere molto reattivi a reagire a questi cambiamenti. Le gomme e gli assetti da bagnato non li abbiamo mai provati, ma mi piacerebbe farlo. Sarebbe bello poter provare a guidare sotto la pioggia".