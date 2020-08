F1, c'è la condanna per Racing Point: multa e penalità, reprimenda per due GP

IL CASO

La decisione era attesa da giorni, la condanna per Racing Point arriva a poche ore dall'avvio della prima sessione di libere del GP del 70° anniversario a Silverstone. Saranno 400mila euro di multa e 15 punti di penalità per la scuderia anglo-canadese finita al centro di un caso sollevato da Renault per l'eccessiva somiglianza interna con la Mercedes dello scorso anno, una RP20 troppo simile alla W10 campione del Mondo che non è sfuggita agli addetti ai lavori. La condanna, però, ha dell'inedito: 7.5 punti di penalità e 200mila euro di multa a testa per Stroll e Perez in classifica, 15 in classifica costruttori per la scuderia.

Sorride, a metà, la Renault che vede accolto il reclamo contro le "Mercedes Rosa". Secondo quanto comunicato dalla FIA, che ha pubblicato sul proprio sito un documento di 14 pagine per giustificare la decisione presa dalla commissione, la Racing Point ha subito la condanna per il GP della Stiria, il secondo della stagione in Austria, mentre ha ricevuto solo una reprimenda per i successivi a Budapest e Silverstone.

Tale decisione genererà di certo ulteriori discussioni, con la Renault sul piede di guerra e pronta a non lasciare spazio ad ulteriori errori al team di Silverstone.

A far nascere i dubbi sulla RP20 erano bastati già i test di Barcellona quando, scesi in pista, alla Renault non era sfuggita la somiglianza tra la RP20 e la Mercedes della scorsa stagione. Al centro del caso, documentato con tanto di fotografie, era finito il sistema sulle prese d’aria dei freni molto simile tra le due vetture. Da parte di Racing Point, già alle prime battute del Mondiale, era arrivata l'ammissione di aver tratto ispirazione dalle Freccie d'Argento, ma da Silverstone avevano assicurato che tutto era stato fatto nel rispetto delle normative vigenti.