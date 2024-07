F1 Belgio, Verstappen: "Fatto il massimo, in gara proverò la rimonta"

F1 BELGIO

L'olandese pensa già alla gara: "In Curva 1 proverò a stare lontano dai guai"

© Getty Images Max Verstappen non può che essere soddisfatto delle prestazioni della sua Red Bull dopo aver conquistato il miglior tempo nelle qualifiche del GP del Belgio di F1, anche se dovrà partire dall'undicesima casella a causa di una penalità: "Bella qualifica, per fortuna il meteo ha retto - le parole dell'olandese -. Tutto ha funzionato bene, le gomme che abbiamo montato ci hanno permesso di fare buoni tempi. Nel Q3 non sapevamo se la pista si sarebbe asciugata e abbiamo tenuto comunque un set di intermedie, per fortuna nei turni precedenti siamo passati senza problemi. La gara? Domani dovrebbe fare più caldo e non dovrebbe esserci pioggia, quindi il degrado sarà un fattore importante. Partirò indietro, oggi ho fatto il meglio che potevo. Non sappiamo quanto saremo veloci domani, spero che potremo rimontare. Curva 1? A volte c’è caos. Noi cercheremo di fare una bella partenza e stare fuori dai guai. Vincere? Sarà dura. Speriamo di lottare con Ferrari e Mercedes e magari, con un po’ di fortuna, anche con McLaren".

PEREZ: "POSSO PUNTARE A VINCERE, HO BUONE SENSAZIONI"

Fiducioso anche Sergio Perez, che ha perso la pole nel confronto con Leclerc ma crede nella sua RB-20: "Qualifica complicata, come sempre in queste condizioni. Fare qualcosa di sbagliato è sempre semplice, lo abbiamo visto anche di recente, ma per fortuna sono riuscito a mettere insieme tutto. Purtroppo non avevamo un set di gomme nuove nel Q3, perché nel Q2 eravamo fuori ritmo e abbiamo avuto problemi a entrare in top 10. Qui però forse è uno dei posti migliori per partire secondo, proverò domani a fare quello che avevo già fatto con Charles lo scorso anno in partenza. Domani la gara sarà asciutta, vedremo come andrà. Domani per noi ci sarà l’opportunità di puntare alla vittoria. Sarà una gara lunga, il degrado sarà un fattore insidioso per via dell’asfalto, ma ho buone sensazioni".