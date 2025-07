F1 Belgio, Norris: "Contento della pole, sapevo di poter tornare in vetta". Piastri: "Manca qualcosa, deluso"

VERSTAPPEN: "NON SONO CONTENTO"

Delusione anche per Max Verstappen, quarto in griglia di partenza: "Il bilanciamento non ha aiutato, la macchina era difficile da guidare e nel Q3 mi stavo per girare. Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma ha avuto effetti negativi e ho perso tempo. Peccato, sarei stato terzo nonostante il bilanciamento. Non sono contento, abbiamo avuto l'esatto opposto di quello che serviva per il bilanciamento.