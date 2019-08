F1 Belgio, Leclerc: "Ottime sensazioni, ora lavoriamo sul passo"

Si gode la sua terza pole stagionale Charles Leclerc, che però pensa già alla gara di domenica, dove sa che la sua Ferrari potrebbe soffrire un po' in termini di passo: "Ottime sensazioni oggi - ha detto il monegasco - Il primo settore non è stato perfetto, ho faticato molto a causa del traffico, ma a parte una prima curva non ottimale il giro è stato buono. Volevo essere da solo, sono riuscito a prepararmi bene durante il giro di lancio e ce l'ho fatta. Il passo?Nelle libere effettivamente abbiamo faticato, dobbiamo lavorare sotto questo aspetto, anche se nella giornata di oggi abbiamo raccolto buone informazioni".

Ammette che si aspettava qualcosa in più, almeno in termini di cronometro, Sebastian Vettel: "La prima fila non è male come risultato, però mi sono ritrovato un po' in coda e il troppo traffico non ha aiutato, anche se non è una scusa. Dovrò fare la differenza sul passo e penso che oggi da quel punto di vista siamo migliorati. Il calo delle temperature previsto per la gara dovrebbe darci una mano ulteriore".