Leclerc: "Voglio sentire lo slancio di Monza, ma senza pensare troppo al passato"

F1 AZERBAIGIAN

Il monegasco alla vigilia del weekend di Baku: "Servirà resettare tutto"

© Getty Images Charles Leclerc ha le idee chiare su come affrontare il weekend del GP dell'Azerbaigian di F1, dopo il trionfo di Monza: "Il mio lavoro è resettare tutto in vista di un weekend come questo, dalla vittoria di Monza a questo fine settimana voglio sentire ancora quello slancio - le sue parole alla vigilia del venerdì di prove libere -. Cerco di non pensare troppo al passato, mi preparo solo per questo gran premio".

Il monegasco ha poi parlato della pista di Baku: "Di solito siamo stati sempre competitivi il sabato, ma la domenica abbiamo sempre faticato a livello di consumo delle gomme. Un aspetto che, invece, in questo 2024 è stato uno dei punti a nostro favore. A ogni modo non penso che potremo essere al livello delle McLaren, ma un po' più vicini del solito".

Su Newey, che ha scelto la Aston Martin al posto della Ferrari: "Non sono deluso per la scelta di Newey, perché con lui abbiamo parlato e abbiamo provato. Ha fatto la sua scelta e la rispetto, ognuno è libero in tal senso. Lui ha ritenuto meglio l’Aston Martin, per me la Ferrari resta la squadra numero uno. Peccato per Adrian. Io credo molto più nel gruppo che nel singolo e noi abbiamo tantissime persone super talentuose. Sono certo che questo è il team vincente e Vasseur sta facendo un lavoro straordinario e creando le basi per i prossimi anni. Faremo di tutto per dimostrare a Newey che ha avuto torto a non venire in Ferrari".

SAINZ: "POSITIVE LE POLE DEL PASSATO"

"Un dato molto positivo è vedere quante pole Leclerc ha fatto qui. È una possibilità molto bella per noi quella di fare un altro podio o un'altra vittoria, poi se ce la faremo o no è un'altro discorso - le parole di Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport -. Quest'anno andiamo più veloci in gara che in qualifica, vedremo se sarà così anche qui".